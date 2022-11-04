Донецк, 4 ноября, 2022, 19:57 — ИА Регнум. В результате обстрела Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ пострадал один человек. Об этом 4 ноября сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

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«ВФУ атаковали Червоногвардейский район Макеевки, — говорится в сообщении. — Ранен мужчина».

Как передавало ИА REGNUM, 4 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что боевики ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами.