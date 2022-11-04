Донецк, 4 ноября, 2022, 19:51 — ИА Регнум. В результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель. Об этом 4 ноября сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

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«ВФУ убили мирного жителя в Куйбышевском районе Донецка», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 4 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Донецк натовскими снарядами.