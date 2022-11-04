Вашингтон, 4 ноября, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Соединенные Штаты передадут киевскому режиму военной техники на $400 млн в рамках очередного пакета военной помощи. Об этом 4 ноября сообщила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Министерство объявляет о дополнительной помощи… [киевскому режиму] объемом около $400 млн», — отметила она.

Так, в новый пакет военной помощи Киеву вошли 45 танков Т-72, модернизированные системы ПВО Hawk, 40 бронекатеров, 250 бронетранспортеров M1117, а также 1,1 тыс. разведывательно-ударных дронов Phoenix Ghost.

Ранее стало известно, что правительство США может уже в начале ноября передать Киеву еще восемь систем противовоздушной обороны средней дальности NASAMS.