Киев, 4 ноября, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Американский военнослужащий Скайлер Джеймс Греггс, 23-летний житель штата Вашингтон, погиб, выступая на стороне ВСУ в спецоперации РФ в Донбассе. Об этом изданию The Daily Beast 4 ноября сообщили отец мужчины и один из его бывших командиров.

(сс) The U.S. Army Армия США

При этом, по словам другого источника в ВСУ, Греггс погиб на северо-востоке б. УССР в конце октября, попав вместе с другими наемниками под артиллерийский обстрел.

Скайлер прибыл на территорию б. УССР в апреле. Через два месяца он был ранен под Харьковом. Тогда журналисты The Daily Beast взяли у него интервью. Через некоторое время наемник вернулся на передовую.