Москва, 4 ноября, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества заместителя главы военно-гражданской администрации Бердянска Олега Бойко и его жену Людмилу Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга», — говорится в тексте указа, который был опубликован 4 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Олег и Людмила Бойко были убиты 16 сентября 2022 года в Бердянске за неделю до начала референдума по вопросу вхождения Запорожской области в состав России. Советник главы офиса президента бывшей УССР Михаил Подоляк после убийства Бойко подтвердил, что б. УССР причастна к этому преступлению.