Москва, 4 ноября, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пообещал поговорить с правительством РФ по поводу популяризации истории. Об этом глава государства заявил на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Я обязательно поговорю на этот счет и с правительством, у нас много внимания сейчас уделяется современным средствам коммуникации в правительстве, мы обязательно рассмотрим это и применительно к образованию, в самом широком и современном смысле этого слова», — заявил Путин.

Российский лидер добавил, что фундаментальные труды, как, например, 20-томник по российской истории, все равно нужны, иначе, придется пользоваться «низкопробными ресурсами, истинная ценность которых весьма проблематична».