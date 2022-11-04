Хельсинки, 4 ноября, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Министерство обороны Финляндии изучит необходимость дополнительного ограничения операций с недвижимостью граждан России, включая их полный запрет. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Хельсинки

«Министерство обороны 4 ноября 2022 года создало проект по изучению необходимости введения дополнительных ограничений на операции с российской недвижимостью», — говорится в публикации.

Будут изучен как и полный запрет на операции с недвижимостью россиян, так и другие ограничения и их последствия. Эксперты также изучат возможные варианты усиления контроля за владением недвижимостью лицами, которые не являются гражданами Европейской экономической зоны.

Как отметил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен, ситуация с безопасностью в Европе остается напряженной. На фоне этого необходимо детально оценить владение недвижимостью в стране лицами, имеющими паспорта стран, не входящих в ЕС, и возможные ограничения.

Эксперты будут прорабатывать данные вопросы в период с 7 ноября 2022 года по 28 февраля 2023 года. Если окажется, что необходимо ввести новые рестрикции, то будут запущены соответствующие законодательные инициативы.