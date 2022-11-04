Париж, 4 ноября, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Союзники Германии раскритиковали канцлера страны Олафа Шольца за его визит в Китай. По мнению стран-партнеров, Шольц действует вразрез с «единой политикой Европы», пишет 4 ноября газета Le Figaro.

OSCE Parliamentary Assembly Олаф Шольц

«Политика Берлина в отношении Пекина может быть успешной только в том случае, если она будет сочетаться с европейской политикой», — отметил директор Института Жака Делора Себастьян Майяр.

Политологи утверждают, что Шольца уже критиковали за излишнюю самостоятельность, но своим визитом в Китай канцлер лишь усугубил свое положение.

Как уточняется, за несколько часов до отъезда в Пекин Шольц отметил, что намерен придерживаться доктрины ЕС в отношении Китая. Также он обещал не игнорировать позицию ЕС по защите демократии.

Как писало ИА REGNUM, Шольц прибыл в Пекин с однодневным визитом. Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с ним, но от протокольного рукопожатия отказался из-за коронавирусных ограничений.