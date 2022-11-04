Сочи, Краснодарский край, 4 ноября, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Экс-футболист сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 16-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 «Сочи» — «Спартак».

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Спартак» Квинси Промес

«Жду победы «Спартака» в матче с «Сочи». Будет тяжелая игра, потому что в последних пяти матчах сочинцы одержали лишь одну победу. Были и травмированные футболисты, но сейчас у «Сочи» все в строю. Поэтому «красно-белых» ждет непростой матч», — цитирует Тихонова издание «РБ Спорт».

«Сочи» сыграет со «Спартаком» 5 ноября. Матч 16-го тура чемпионата России пройдет в Сочи на стадионе «Фишт», а стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

В последний раз «Спартак» и «Сочи» играли между собой 14 августа. Та игра завершилась крупной победой «красно-белых» со счетом 3:0, а забитыми мячами отметились Квинси Промес (57’ Михаил Игнатов, 84’ Роман Зобнин) и Антон Зиньковский (71’ Александр Соболев).