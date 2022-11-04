Вашингтон, 4 ноября, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Бывшую УССР ждут катастрофические последствия, если она решится организовать нападение на Крым. Об этом заявили журналисты американского издания The Hill.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Проведение таких операций может быть сопряжено с риском катастрофического провала», — говорится в публикации.

Журналисты The Hill заметили, что попытка напасть на Крым может быть очень рискованной для б. УССР.

«У нее не хватает вертолетов и других десантных средств», — заметили в издании.

Американские журналисты вспомнили, что Киев уже пытался напасть на объекты в Крыму, устроив взрыв на Крымском мосту и атаку Дронов на корабли в Севастополе. В The Hill считают, что попытка властей б. УССР захватить Крым обернулась бы провалом для Владимира Зеленского.

В издании подчеркнули, что Россия может легко заблокировать сухопутную кампанию бывшей УССР.