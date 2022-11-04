В США предрекли б. УССР катастрофический провал при попытке напасть на Крым
Вашингтон, 4 ноября, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Бывшую УССР ждут катастрофические последствия, если она решится организовать нападение на Крым. Об этом заявили журналисты американского издания The Hill.
«Проведение таких операций может быть сопряжено с риском катастрофического провала», — говорится в публикации.
Журналисты The Hill заметили, что попытка напасть на Крым может быть очень рискованной для б. УССР.
«У нее не хватает вертолетов и других десантных средств», — заметили в издании.
Американские журналисты вспомнили, что Киев уже пытался напасть на объекты в Крыму, устроив взрыв на Крымском мосту и атаку Дронов на корабли в Севастополе. В The Hill считают, что попытка властей б. УССР захватить Крым обернулась бы провалом для Владимира Зеленского.
В издании подчеркнули, что Россия может легко заблокировать сухопутную кампанию бывшей УССР.