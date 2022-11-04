Херсон, 4 ноября, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Право вернуться в состав России отстаивает Херсонская область. Об этом 4 ноября сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Вся история Причерноморского края… — это бурная история, — отметил он. — И снова мы вынуждены [с оружием в руках] отстаивать свое историческое право вернуться в состав РФ».

По его словам, жители Херсонской области сделали окончательный выбор в пользу единства с Россией.

«Мы уже празднуем День народного единства», — сообщил он.

Как передавало ИА REGNUM, 4 ноября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в Херсоне 24/7 продолжается борьба с диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) и пособниками нацистов.