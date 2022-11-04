Ростов-на-Дону, 4 ноября, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высоко оценил развитие отношений Минска и Ростовской области. На встрече с донским губернатором Василием Голубевым, возглавляющим делегацию Ростовской области в Минске, Лукашенко особо отметил успех Ростовской области в обеспечении продовольственной безопасности России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Donland.ru Ростовская область укрепляет сотрудничество с Белоруссией

«Вам непросто в связи с конфликтом [на территории бывш. УССР]. Вы находитесь на передовой. Мы это чувствуем, мы это точно хорошо знаем. Поэтому желаю вам мужества и стойкости в преодолении тех проблем, которые дополнительно на ваши плечи упали», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что за восемь месяцев 2022 года внешнеторговый оборот Белоруссии и Ростовской области вырос почти на треть (по сравнению с аналогичным показателем 2021 года) и достиг 420 млн долларов. Очень важно, считает Лукашенко, провести тщательную работу по перестраиванию производственных цепочек, переориентации товарных и транспортных потоков в условиях внешнего санкционного давления со стороны стран Запада.

«Мы видим хорошие резервы для углубления взаимодействия в сфере АПК. Белорусская сторона готова поделиться опытом и всем тем, что мы умеем: технологиями, подготовкой кадров, семенным и посадочным материалом и многим другим», — подчеркнул президент Белоруссии.

Василий Голубев отметил, что донские компании готовы к укреплению взаимодействия с белорусскими партнерами. Очевиден рост во взаимной торговле — как в экспорте, так и в импорте. Однако далеко не всё ещё сделано, особенно в экспорте.

«На заседании рабочей группы мы обсудили вопрос развития инфраструктуры, в том числе портовой. Буду поднимать эту тему на правительственном уровне. Очень большое поле для взаимодействия, вы правы, и в аграрной сфере. Особенно нам интересно развитие сельхозпереработки и молочного животноводства», — сказал донской губернатор.

Белоруссия и Ростовская область обладают мощным индустриальным и научно-техническим потенциалом. Проводимая работа может послужить основой для совместной исследовательской деятельности, трансфера технологий и внедрения инновационных разработок на предприятиях.

Также 3 ноября в Минске губернатор Ростовской области Василий Голубев и премьер-министр Республики Белоруссия Роман Головченко подписали Соглашение между правительством Ростовской области и правительством Республики Белоруссия о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Этот договор заключён вместо действовавшего ранее соглашения, подписанного в 2002 году.

«Прежний договор был заключён два десятилетия назад. Все эти годы мы взаимодействуем по самым разным направлениям, а главное, нас объединяют общая история и общие ценности. Сегодня мы подписываем соглашение, которое будет учитывать современные реалии, в том числе изменившееся за два десятилетия законодательство, и которое послужит развитию наших отношений на новом уровне», — прокомментировал подписание документа Василий Голубев.

В Минске также состоялось 12-е заседание рабочей группы по сотрудничеству Ростовской области и Белоруссии при участии председателя Государственного комитета по стандартизации Белоруссии Валентина Татарицкого.

Донской губернатор тепло поприветствовал белорусских партнёров, отметив, что давнее двустороннее партнёрство динамично развивается, несмотря ни на пандемию, ни логистические сложности. Он также подчеркнул, что налажено прямое взаимодействие предприятий Дона и Белоруссии. Так, в октябре на Дону был заложен торгово-сервисный центр Минского автозавода, происходит регулярный обмен бизнес-миссиями.

Особенностью экономического взаимодействия последнего периода стала работа донских производителей на электронных торговых площадках Белоруссии. Так, в этом году на Дону побывали представители Белорусской универсальной товарной биржи — и уже 50 компаний зарегистрированы на этом электронном ресурсе. В сентябре в качестве брокера биржей аккредитован региональный центр поддержки экспорта. Общая сумма сделок донских компаний на площадке составила 1,3 млн долларов США. Активно укрепляются дружеские связи и на муниципальном уровне. Сегодня действуют девять соглашений и договоров о побратимских связях или сотрудничестве муниципалитетов.

«Мы строим очень серьёзные отношения с Ростовской областью. Мы видим динамику по ряду направлений и перспективы развития. Отрадно, что в это непростое время — и в политической, и в экономической сфере — мы плечом к плечу стоим и решаем все насущные вопросы», — отметил Валентин Татарицкий.

Стоит отметить, что официальный визит делегации Ростовской области в Белоруссию начался с посещения ряда промышленных площадок. Особый интерес вызвал опыт создания индустриального парка «Великий камень» — экономической зоны, сформированной в рамках межправительственного соглашения Белоруссии и КНР. Парк рассчитан на производство высокотехнологичных, инновационных, наукоемких, экспортоориентированных и экологически чистых производств. Здесь создан центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, налажено производство телекоммуникационного оборудования и компонентов, суперконденсаторов, оборудования и материалов для рельсового транспорта, новейших материалов из полимеров для строительной отрасли. Василий Голубев отметил эффективность площадки. Нечто подобное предполагается создать на Дону.

«У нас в Новочеркасске тоже имеется индустриальный парк, который также обеспечен необходимой инженерной инфраструктурой и расположен вблизи аэропорта. На его территории локализованы производства 11 компаний, которые осуществляют промышленное производство. А всего там зарегистрировано 67 резидентов. Но нашему парку есть, куда расти. Мы задумались о создании там особой экономической зоны промышленно-производственного типа. И сейчас ведём работу по формированию заявки и пакета документов в Минэкономразвития России», — прокомментировал Василий Голубев.

Донская делегация ознакомилась с работой белорусской компании «Камволь», которая производит широкий ассортимент современных плательно-костюмных и брючных чистошерстяных, шерстяных, полушерстяных тканей с вложением полиэфирного волокна, вискозы, эластановой нити «лайкра», льна в различных сочетаниях.

Кроме того, в рамках визита донской делегации в Минск состоялась встреча губернатора Ростовской области и чрезвычайного и полномочного посла РФ в Белоруссии Борисом Грызловым. Василий Голубев рассказал о сохраняющихся темпах развития региональной экономики и об экспортном потенциале Дона. В целях укрепления сотрудничества с правительством Белоруссии предполагается подписать новое соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.

«В условиях беспрецедентных санкций, введённых против России и Белоруссии, нам необходимо ещё активнее вести совместную практическую работу по обеспечению условий для экономического роста. Вместе с тем в рамках Союзного государства наравне с торгово-экономической кооперацией важно развивать и культурно-гуманитарное сотрудничество, народную дипломатию. Тем более что Ростовской области есть что показать — с её богатой культурой донского казачества», — отметил Борис Грызлов.

До конца 2022 года планируется подготовить новый план совместных мероприятий по развитию партнёрства Ростовской области и Белоруссии.