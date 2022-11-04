Херсон, 4 ноября, 2022, 19:06 — ИА Регнум. В Херсоне 24/7 продолжается борьба с диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) и пособниками нацистов. Об этом 4 ноября сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в видеообращении, распространенном в его Telegram-канале.

khogov.ru Кирилл Стремоусов

«В городе Херсоне нет никаких ограничений, которые на самом деле ограничивают жизнь города. В городе работают правоохранительные органы, и в городе жизнь продолжается», — сказал он.

При этом он добавил, что жителям правобережной части Херсона рекомендуется покинуть город и перейти на левобережную часть Херсонской области.

Как передавало ИА REGNUM, 2 ноября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что перемещение населения Херсонской области в настоящее время происходит добровольно, однако не исключена и принудительная эвакуация.