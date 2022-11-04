Монако, 4 ноября, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Одноклубник полузащитника «Монако» Александра Головина Кевин Фолланд признан лучшим игроком 6-го тура групповой стадии Лиги Европы сезона 2022/23. Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба УЕФА.

Дмитрий Голубович Кевин Фолланд

По информации источника, Кевин Фолланд опередил в голосовании Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Айтора Руибаля («Бетис») и Андерса Дрейера («Мидтьюлланн»).

3 ноября «Монако» в матче 6-го тура группы H одержал крупную победу над сербской «Црвеной Звездой» со счетом 4:1. 30-летний немецкий нападающий отметился тремя забитыми мячами, четырьмя выигранными верховыми единоборствами и одним удачным отбором. Точность передач Фолланда составила 63%.

За «Монако» Кевин Фолланд выступает с 2 сентября 2020 года после перехода из леверкузенского «Байера» за 11 миллионов евро. Действующее соглашение немецкого футболиста с «монегасками» рассчитано до 30 июня 2024 года.