Донецк, 4 ноября, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Города Донецк и Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 4 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:10 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм. 18:25 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено шесть снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 4 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Горловку из артиллерии.