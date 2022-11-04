Москва, 4 ноября, 2022, 18:49 — ИА Регнум. История страны должна начинаться с истории семьи, заявил 4 ноября президент России Владимир Путин во время встречи по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«История страны должна начинаться с истории семьи, деревни, поселка, города, региона, где человек родился, вырос, где он начал осознавать себя частью своей страны, частью большого народа. Там все истоки самосознания», — заявил глава российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявидея поглощения территории б. УССР рядом западных стран, в том числе Польши, никуда не делась.

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