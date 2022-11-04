Москва, 4 ноября, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном и министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном Аль-Джабером, в ходе которых обсудил ситуацию на территории бывшей УССР и связанные с конфликтом гуманитарные вопросы. Об этом 4 ноября сообщил МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Значительное внимание было уделено развитию обстановки на… [территории бывшей УССР] и вокруг нее, — говорится в сообщении. — Сергей Лавров подробно информировал эмиратское руководство о ходе реализации целей и задач специальной военной операции, а также о подходах России к решению возникших проблем гуманитарного характера».

Кроме того, стороны предметно обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-эмиратских отношений.

Напомним, 3–4 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров находился с визитом в Абу-Даби.