Манчестер, Великобритания, 4 ноября, 2022, 18:34 — ИА Регнум. 22-летний центрфорвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд стал самым дорогим игроком мира по версии интернет-портал Transfermarkt. Трансферная стоимость норвежца увеличилась на 20 миллионов евро — до 170.

Werner100359 Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд

Ранее статус самого дорого футболиста мира принадлежал нападающему «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиану Мбаппе, которого на данный момент оценивают в 160 миллионов евро.

В текущем сезоне Эрлинг Холанд принял участие в 16 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах (Суперкубок Англии, Английская Премьер-лига, Лига чемпионов УЕФА), в которых отметился 22 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

За «горожан» норвежец выступает с 1 июля 2022 года. В прошедшее летнее трансферное окно «Манчестер Сити» выкупил футболиста у дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро.