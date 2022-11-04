Москва, 4 ноября, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Идея поглощения территории б. УССР рядом западных стран, в том числе Польши, никуда не делась, заявил 4 ноября президент России Владимир Путин на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«А идейка то, она жива. И идея поглощения [территории б. УССР], она никуда не делась. Но это никто почти не знает, это только в архивных документах», — сказал глава государства.

Российский лидер добавил, что «наверняка, не наверняка, а точно, уже даже говорится об этом».