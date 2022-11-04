Вашингтон, 4 ноября, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп с большой степенью вероятности примет участие в выборах президента США в 2024 году. Об этом бывший глава Белого дома сказал, выступая на митинге в штате Айова.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Трамп напомнил, что он баллотировался на пост президента США два раза. По словам Трампа, он дважды побеждал, а во второй раз стал первым «со значительно лучшим результатом, набрав на миллионы голосов», чем во время во время своей первой президентской гонки в 2016 году.

«Сейчас, чтобы сделать нашу страну успешной, безопасной и славной я, очень, очень вероятно, еще раз это сделаю. Окей?», — сказал Трамп во время выступления перед своими сторонниками.

Экс-президент США призвал своих сторонников готовиться и пообещал «очень скоро» рассказать подробнее о своих планах.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября действующий президент США Джо Байден заявил, что хочет участвовать в президентских выборах в 2024 году, однако «твердое решение» на этот счет принимать еще рано.