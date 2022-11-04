Екатеринбург, 4 ноября, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Урал» Виктор Гончаренко признан лучшим тренером Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 по итогам октября. Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба лиги.

Алексей Колчин ИА REGNUM Главный тренер ФК «Урал» Виктор Гончаренко

По информации источника, Виктор Гончаренко по суммарному итогу всех опросов опередил Гильермо Абаскаля («Спартак») и Марцело Личку («Оренбург»).

В октябре «Урал» под руководством белорусского специалиста обыграл московский «Локомотив» (4:2), «Химки» (2:1), «Ростов» (2:1) и самарские «Крылья Советов» (2:1), а также сыграл вничью с «Сочи» (2:2).

По итогам 15 туров чемпионата России по футболу «Урал» с пятью победами и 17 набранными очками занимает десятое место в турнирной таблице лиги, хотя до прихода в клуб Виктора Гончаренко располагался в зоне вылета.

Ранее сообщалось, что форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой признан лучшим игроком РПЛ в октябре.