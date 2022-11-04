Химки, Московская область, 4 ноября, 2022, 18:17 — ИА Регнум. 4 ноября футбольный клуб «Химки» в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграет с «Оренбургом». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

ФК «Химки»

Составы команд:

«Химки»: Илья Лантратов, Брайан Идову, Ираклий Чежия, Александр Ломовицкий, Александр Зуев, Захар Волков, Данил Казанцев, Аяз Гулиев, Александр Руденко, Александр Долгов, Бутта Магомедов.

Запасные»: Антон Митрюшкин, Алексей Никитин, Илья Садыгов, Егор Данилкин, Артур Черный, Неманья Главчич, Виталий Гудиев, Мори Гбане, Резиуан Мирзов, Джамбулат Дулаев, Кирилл Боженов.

Главный тренер: Спартак Гогниев.

«Оренбург»: Алексей Кеняйкин, Михаил Сиваков, Кирилл Печенин, Ренато Гойкович, Александр Эктов, Сесар Флорентин, Кирилл Капленко, Лукас Вера, Дмитрий Воробьев, Брайан Мансилья, Владимир Сычевой.

Запасные: Евгений Гошев, Владимир Полуяхтов, Степан Оганесян, Иван Башич, Матео Стаматов, Юрий Ковалев, Александр Павловец, Николай Титков, Батраз Гурциев, Николай Сысуев.

Главный тренер: Марцел Личка.

После 15 сыгранных туров чемпионата России «Оренбург» с семью победами и 22 набранными очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Химки», набрав девять очков, располагаются на предпоследней позиции.