Донецк, 4 ноября, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли боевики ВСУ. Об этом 4 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:30 — населенный пункт Дружба — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 4 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Зайцево в ДНР пять снарядов калибра 152 мм.