Донецк, 4 ноября, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли боевики ВСУ. Об этом 4 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:00 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 4 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики вновь обстреляли Донецк натовскими снарядами.