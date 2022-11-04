Пекин, 4 ноября, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Народно-освободительная армия Китая ведет подготовку на случай войны и решительно выступает против сепаратизма на Тайване. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

Дарья Антонова ИА REGNUM Армия Китая

«Тайваньский вопрос — это внутреннее дело КНР, которое не терпит никакого внешнего вмешательства», — подчеркнул он.

Представитель ведомства заметил, что США в последнее время регулярно переходят все границы и используют Тайвань «для контроля над Китаем». Подобные действия, подчеркнул Тань Кэфэй, грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность КНР, а также серьезно угрожают миру и стабильности в Тайваньском проливе.