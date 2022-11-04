Донецк, 4 ноября, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 4 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 16:48 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибра 155 мм. 17:15 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм. 17:20 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 4 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Макеевку натовскими снарядами.