Пекин, 4 ноября, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин не пожал руку канцлеру Германии Олафу Шольцу во время встречи 4 ноября в Пекине, пишет Welt.

(сс) Michael Lucan Олаф Шольц

Политики решили нарушить протокол из-за того, что в Китае действуют коронавирусные ограничения. При этом макси на лидере КНР во время встречи с Шольцем не было.

В ходе переговоров Си Цзиньпин заметил, что Пекин и Берлин должны укрепить сотрудничество в эпоху перемен. Канцлер ФРГ, в свою очередь, указал, что встреча проходит в «напряженные времена».

Шольц прибыл в Пекин с коротким визитом. Канцлер ФРГ первым из представителей стран «большой семерки» посетил Китай за последние три года.