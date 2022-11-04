Москва, 4 ноября, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) России уничтожили более 90 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом 4 ноября заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге.

Mil.ru ВС РФ

По его словам, ВСУ силами двух усиленных мотопехотных батальонов предпринимали попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики.

Конашенков отметил, что ВС России отразили все атаки боевиков ВСУ.

По его словам, потери ВСУ составили четыре танка, шесть боевых бронированных машин, 12 автомобилей и более 90 боевиков.

Как передавало ИА REGNUM, 2 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право выйти из сделки по вывозу зерна с территории б. УССР в случае, если гарантии со стороны Киева будут нарушены.