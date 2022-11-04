Москва, 4 ноября, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Российские средства ПВО перехватили девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и три реактивных снаряда «Ураган» ВСУ в Херсонской области, сообщили 4 ноября в Министерстве обороны России.

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«Перехвачены в воздухе девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и три реактивных снаряда «Ураган» в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области», — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что российскими средствами ПВО за сутки сбиты четыре БПЛА ВСУ в районах населенных пунктов Александровка Херсонской области и Докучаевск в Донецкой Народной Республике.