Москва, 4 ноября, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) России нанесли огневое поражение боевикам ВСУ на николаево-криворожском направлении. Об этом 4 ноября сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные

«Противнику (боевикам ВСУ — прим. ИА REGNUM) нанесено огневое поражение российской артиллерией, штурмовой и армейской авиацией», — сказал Конашенков.

По его словам, всего ВС России уничтожили более 95 боевиков ВСУ, 10 автомобилей различного назначения и 10 боевых бронированных машин.

Как передавало ИА REGNUM, 4 ноября президент России Владимир Путин после возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве заявил, что мирных жителей Херсона важно вывезти из опасных районов, где проходят боевые действия.