Вашингтон, 4 ноября, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Присоединение б. УССР к НАТО является неприемлемым для России, заявил бывший глава дипмиссии США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«[б. УССР] — самая красная линия для России», — написал дипломат в статье для издания Newsweek.

Ранделл заметил, что Крым имеет историческое значение для РФ. Возможное размещение базы НАТО на полуострове вызовет у Москвы реакцию, подобную реакции Вашингтона на размещение на Кубе советских ядерных ракет.

Дипломат призвал страны Запада обсудить отмену антироссийских санкций и нейтральный статус б. УССР. Он отметил, что введение против России санкций привело к большому хаосу в Европе, а финансирование б. УССР истощает США.

«Прекращение огня, нейтралитет [б. УССР], отмена экономических санкций — все эти вопросы нужно обсудить. Не нужно от них отмахиваться», — указал Ранделл.

Дипломат считает, что американские политики не осознают, какую большую цену США заплатят за финансирование б. УССР.