В США назвали вступление б. УССР в НАТО самой красной линией для России
Вашингтон, 4 ноября, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Присоединение б. УССР к НАТО является неприемлемым для России, заявил бывший глава дипмиссии США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл.
«[б. УССР] — самая красная линия для России», — написал дипломат в статье для издания Newsweek.
Ранделл заметил, что Крым имеет историческое значение для РФ. Возможное размещение базы НАТО на полуострове вызовет у Москвы реакцию, подобную реакции Вашингтона на размещение на Кубе советских ядерных ракет.
Дипломат призвал страны Запада обсудить отмену антироссийских санкций и нейтральный статус б. УССР. Он отметил, что введение против России санкций привело к большому хаосу в Европе, а финансирование б. УССР истощает США.
«Прекращение огня, нейтралитет [б. УССР], отмена экономических санкций — все эти вопросы нужно обсудить. Не нужно от них отмахиваться», — указал Ранделл.
Дипломат считает, что американские политики не осознают, какую большую цену США заплатят за финансирование б. УССР.