Барселона, Испания, 4 ноября, 2022, 17:32 — ИА Регнум. 35-летний центральный защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике завершит профессиональную карьеру футболиста после матча 13-го тура Ла Лиги с «Альмерией». Об этом испанец заявил в своих социальных сетях.

Zimbio.com Жерар Пике

«Я хочу сказать, что настало время завершить это приключение. Я принял решения. Как я всегда говорил, после «Барселоны» не будет ни одной команды. Так и произойдет. Эта субботняя игра станет последней для меня на «Камп Ноу», — сказал Пике в видео, опубликованном в его социальных сетях.

Матч «Барселона» — «Альмерия» состоится 5 ноября и пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», а стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

До перехода в «Барселону» летом 2008 года Жерар Пике защищал цвета «Манчестер Юнайтед» и «Сарагосы». В футболке национальной сборной Испании защитник провел 102 матча, в которых отметился пятью забитыми мячами.