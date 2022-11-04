Москва, 4 ноября, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) России отбили атаки боевиков ВСУ на купянском направлении. Об этом 4 ноября сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге.

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«Сорваны попытки противника (ВСУ — прим. ИА REGNUM) атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики», — сказал он, добавив, что ВС РФ отбросили подразделения ВСУ на исходные рубежи.

По его словам, всего российские военные уничтожили более 110 боевиков ВСУ, пять пикапов, две боевые бронированные машины, три танка, 14 бронеавтомобилей «Хамви» и «Козак».

Как передавало ИА REGNUM, 4 ноября в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) сообщили, что город Макеевка обстреляли боевики ВСУ.