Вашингтон, 4 ноября, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Страны «большой семерки» (G7) и Австралия договорились о фиксации цены на российскую нефть. Об этом 3 ноября со ссылкой на осведомленные источники сообщило агентство Reuters.

Инициативу реализуют в конце текущего месяца. Предельная цена будет фиксированной, при этом она будет регулярно пересматриваться.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Это повысит стабильность рынка и упростит соблюдение требований, чтобы свести к минимуму нагрузку на участников рынка», — цитирует агентство источник.

Конкретную цену на российскую нефть озвучат ближайшие недели.

О том, что на нефть и газ из России будет введен потолок цен, министры финансов G7 договорились 2 сентября. Вашингтон полагает, что такие меры позволят сократить доходы Москвы и снизить мировые цены на энергоносители.

В сентябре президент РФ Владимир Путин отметил, что введение ограничения цен на энергоносители из РФ грозит Западу остановкой поставок из России. Он указывал, что Москва не станет поставлять Западу ни газ, «ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут».