Москва, 4 ноября, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) России уничтожили в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Херсонской области четыре склада ВСУ. Об этом 4 ноября заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Z (знаки ВС РФ на Украине)

«Уничтожены четыре склада боеприпасов (ВСУ — прим. ИА REGNUM)», — отметил он.

Конашенков уточнил, что удары были нанесены в районах населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области.

Как передавало ИА REGNUM, 2 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу на совместной коллегии Минобороны РФ и Белоруссии заявил, что Москве известно о планах киевского режима по созданию «грязной бомбы».