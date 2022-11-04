Москва, 4 ноября, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) России поразили в районе Николаева штаб одного из подразделений иностранных наемников. Об этом 4 ноября сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге.

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По его словам, удар был нанесен ракетным оружием.

«В районе города Николаев… поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников», — отметил представитель Минобороны России.

Как передавало ИА REGNUM, 2 ноября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ выпустили за сутки девять снарядов по промышленной зоне города Энергодар и территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции.