Луганск, 4 ноября, 2022, 17:07 — ИА Регнум. ВСУ понесли большие потери во время продвижения на харьковском направлении. Об этом сообщил находящийся в плену в Луганской Народной Республике (ЛНР) военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Барлян.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По его словам, военнослужащим на местах поступают боевые распоряжения, в которых говорится о необходимости захватывать позиции.

«И неважно, сколько попыток. Можно в ноль выйти, роту можно положить, но эта цель должна быть достигнута», — сказал пленный.

Потери личного состава украинское командование не интересует, отметил он.

«Просто число потерь скрывается. У нас узнать число потерь нереально», — рассказал пленный.

Кроме того, Барлян рассказал о действиях иностранных наемников. По его словам, они прикрываются мобилизованными украинцами, как живым щитом.

«В случае какого-то прорыва наше отделение «получает», а мы для них как щит, пока они отходят», — заключил военнопленный.