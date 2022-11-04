Украинский пленный рассказал о потерях ВСУ на харьковском направлении
Луганск, 4 ноября, 2022, 17:07 — ИА Регнум. ВСУ понесли большие потери во время продвижения на харьковском направлении. Об этом сообщил находящийся в плену в Луганской Народной Республике (ЛНР) военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Барлян.
По его словам, военнослужащим на местах поступают боевые распоряжения, в которых говорится о необходимости захватывать позиции.
«И неважно, сколько попыток. Можно в ноль выйти, роту можно положить, но эта цель должна быть достигнута», — сказал пленный.
Потери личного состава украинское командование не интересует, отметил он.
«Просто число потерь скрывается. У нас узнать число потерь нереально», — рассказал пленный.
Кроме того, Барлян рассказал о действиях иностранных наемников. По его словам, они прикрываются мобилизованными украинцами, как живым щитом.
«В случае какого-то прорыва наше отделение «получает», а мы для них как щит, пока они отходят», — заключил военнопленный.