Донецк, 4 ноября, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли боевики ВСУ. Об этом 4 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:35 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 1 ноября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ сбили в Херсонской области баллистическую ракету «Точка-У», выпущенную киевскими террористами.