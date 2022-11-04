Москва, 4 ноября, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА задолжал «Херенвену» более 3 миллионов евро за трансфер нападающего сборной Нигерии Чидеры Эджуке. Об этом 4 ноября сообщает нидерландский журнал Voetbal International.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПФК ЦСКА Чидера Эджуке

По информации источника, российский клуб должен был перевести средства еще в мае, однако в ЦСКА заявили, что не могут заплатить из-за отключения от международной банковской системы SWIFT.

Чидера Эджуке перешел в ЦСКА из «Херенвена» 28 августа 2020 года за 11,5 миллиона евро. Действующее соглашение 24-летнего нигерийца с московским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Эджуке, выступая за берлинскую «Герту» на правах аренды, отдал три голевые передачи в 12 матчах немецкой Бундеслиги. Нападающий отличился во встречах с «Байером», «Майнцем» и «Хоффенхаймом».