Вашингтон, 4 ноября, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Иран скоро станет «свободным», заявил на предвыборном митинге 4 ноября президент США Джо Байден.

(сс) Marc Nozell Джо Байден

Изначально глава Белого дома говорил о законе о расширении лечения респираторных заболеваний и рака у людей, которые служили в Ираке и Афганистане, пишет Bloomberg.

«Не волнуйтесь, мы собираемся освободить Иран», — внезапно вставил Байден, после чего вернулся к обсуждению медицинского обслуживания ветеранов.

На протяжении месяца в Иране проходят массовые протесты. Беспорядки начались после смерти 22-летней Махсы Амини во время задержания полицией.