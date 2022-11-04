Екатеринбург, 4 ноября, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Футбольный агент российского нападающего «Урала» Рамазана Гаджимурадова Дмитрий Кигинько допустил переход своего клиента в московский «Спартак» в ближайшее зимнее трансферное окно.

Алексей Колчин ИА REGNUM Гаджимуратов

«Возможны разные варианты развития событий, но конкретики пока нет. В летнее трансферное окно был «Спартак», возможно, к нему вернемся. Или «Спартак» вернется к нам», — цитирует агента футболиста издание «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний Рамазан Гаджимурадов, выступая за «Урал», принял участие в 13 матчах за клуб из Екатеринбурга во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей и получил четыре желтые и одну красную карточки.

«Урал» выкупил Гаджимурадова у «СКА-Хабаровска» 15 января 2021 года, заплатив за трансфер около 160 тысяч евро. Контракт футболиста с российским клубом рассчитан до конца сезона 2022/23.