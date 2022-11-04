Москва, 4 ноября, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Мирных жителей Херсона важно вывезти из опасных районов, где проходят боевые действия, заявил президент России Владимир Путин 4 ноября после возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Конечно, тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий», — заявил российский лидер.

Глава государства заметил, что гражданское население не должно страдать от обстрелов и событий, связанных с военными действиями.

После возложения цветов президент России пообщался с участниками молодежных организаций. Путин поблагодарил волонтеров и отметил, что молодые люди делают все для того, чтобы вывезти мирных жителей в безопасные места.