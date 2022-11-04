Де-Мойн, США, 4 ноября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Б. УССР перестанет получать финансовую помощь в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в США. Об этом заявила Маржори Тейлор Грин, член палаты представителей от Республиканской партии. Выступление конгрессвумен транслировал C-Span.

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«При республиканцах [б. УССР] не достанется ни цента! Наша страна важнее», — заявила конгрессвумен, выступая перед избирателями в штате Айова.

По словам Грин, демократы «распахнули настежь» границу США, хотя единственная граница, которая их волнует, — это б. УССР, а не южная часть Америки. Конгрессвумен призвала уделить приоритетное внимание проблемам Соединенных Штатов.

«Я проголосовала против каждой копейки и участия США в конфликте на [территории б. УССР], потому что это не имеет ничего общего с демократией», — заметила Маржори Тейлор Грин.

Тейлор Грин является активной сторонницей экс-президента США Дональда Трампа и теорий заговора. Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 8 ноября.