Москва, 4 ноября, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Уехавшие в Европу украинцы «требуют себе скидок», а приехавшие в Россию — «просятся на работу». На разницу между беженцами 4 ноября указал президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Почувствуйте разницу между теми людьми, которые приехали с [территории бывш. УССР] к нам, и с теми, кто находится в Европе. Там ходят по ресторанам и требуют себе скидок, а у нас люди просятся на работу», — отметил глава государства в беседе с волонтерами.

Президент добавил, что сейчас власти РФ работают над упрощенной выдачей паспортов РФ беженцам с б. УССР.

С начала проведения Россией специальной военной операции по защите Донбасса некоторые жители б. УССР уехали искать пристанище в Европу. Однако в последнее время жители европейских стран все чаще высказывают недовольство относительно поведения беженцев из восточноевропейской страны.