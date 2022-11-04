Москва, 4 ноября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. В России мобилизовано 318 тыс. человек. Об этом 4 ноября, в День народного единства, сообщил президент РФ Владимир Путин во время общения с волонтерами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«У нас уже 318 тысяч [мобилизованных]. Почему 318 тысяч? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается», — указал глава государства.

Российский лидер отметил, что из 318 тыс. мобилизованных 49 тыс. уже находятся в войсках и выполняют боевые задачи.

Также президент подчеркнул, что государство оказывает поддержку семьям мобилизованных, и похвалил волонтеров за оказываемую ими помощь, но добавил, что «когда это идет от сердца к сердцу — это самая важная поддержка».