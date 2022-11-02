Михаил Евраев: Дорога к музею-даче художника Коровина отремонтирована
Ярославль, 2 ноября, 2022, 18:59 — ИА Регнум. В Ярославской области отремонтировали дорогу Слободка — Плечево, ведущая к деревне Охотино. Там расположен музей-дача художника Константина Коровина. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Работы прошли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» по решению губернатора Михаила Евраева: в марте этого года о ремонте главу региона попросили местные жители. В августе губернатор лично проинспектировал ход работ.
Средства, привлечённые губернатором, позволили существенно увеличить объёмы ремонтных работ на региональной сети. Ещё почти три километра направления Слободка — Плечево обновили за счёт финансирования, предусмотренного правительством области на содержание дорог.
На объекте расширили до нормативных значений проезжую часть, усилили дорожное основание, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия. Кроме того, рабочие отремонтировали водопропускные трубы, укрепили обочины, установили барьерное ограждение, знаки, нанесли разметку.