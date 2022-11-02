Ярославль, 2 ноября, 2022, 18:59 — ИА Регнум. В Ярославской области отремонтировали дорогу Слободка — Плечево, ведущая к деревне Охотино. Там расположен музей-дача художника Константина Коровина. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Правительство Ярославской области

Работы прошли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» по решению губернатора Михаила Евраева: в марте этого года о ремонте главу региона попросили местные жители. В августе губернатор лично проинспектировал ход работ.

«Очень интересное место, работают увлечённые люди, сам музей — объект культурного наследия. Но дорога к нему — то ещё испытание. Ремонта не было более 20 лет. 10-километровый участок мы включили в список тех дорог, которые делаем на дополнительные два миллиарда», — отметил Михаил Евраев в социальных сетях по итогам поездки.

Средства, привлечённые губернатором, позволили существенно увеличить объёмы ремонтных работ на региональной сети. Ещё почти три километра направления Слободка — Плечево обновили за счёт финансирования, предусмотренного правительством области на содержание дорог.

«Сложность этого объекта состояла в большом объёме работ с дорожным основанием, из-за этого сроки завершения сдвинулись. Качество работ было поставлено в приоритет. После масштабного ремонта путь в этом направлении стал комфортным и безопасным», — сообщил директор департамента дорожного хозяйства Роман Душко.

На объекте расширили до нормативных значений проезжую часть, усилили дорожное основание, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия. Кроме того, рабочие отремонтировали водопропускные трубы, укрепили обочины, установили барьерное ограждение, знаки, нанесли разметку.

«Дача Коровина является одним из брендов Ярославского края. Это уникальное место, которое очень любят краеведы, историки, живописцы. Но добраться сюда раньше было непросто. Благодаря ремонту дороги путешествие на дачу, где не раз бывали Федор Шаляпин, Сергей Рахманинов, Валентин Серов, Максим Горький и другие близкие друзья художника Константина Коровина, станет комфортным», — отметила директор департамента культуры Марина Васильева.