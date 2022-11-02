Липецк, 2 ноября, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Военный комиссар Елецкого района Липецкой области уволен с должности за ненадлежащее проведение мобилизации, об этом стало известно 2 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

В числе причин увольнения с поста военкома Елецкого района Николая Селянина — «многочисленные ошибки», в том числе — мобилизация мужчин с отсрочкой, сообщил Gorod48.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация проводилась в России с 21 сентября и была завершена в конце октября.