Волгоград, 2 ноября, 2022, 18:13 — ИА Регнум. К медосмотрам детей в Станично-Луганском районе ЛНР приступили врачи из Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе администрации региона.

https://www.volgograd.ru Медосмотр у детского врача

В первую группу вошли 12 специалистов. Это педиатры, невролог, офтальмолог, хирург, врач УЗИ, психиатр, медицинский психолог, врач-лаборант, медсёстры. Углублённые профилактические осмотры детей будут проводить в медучреждениях, детских садах и школах. Курирует работу выездных бригад Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей.

Медосмотры детей в ЛНР проводятся по поручению президента РФ.