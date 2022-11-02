Москва, 2 ноября, 2022, 18:06 — ИА Регнум. 31-летний нигерийский фланговый атакующий защитник московского «Спартака» Виктор Мозес восстановился от травмы и вернулся в общую группу «красно-белых».

Алексей Колчин ИА REGNUM Виктор Мозес

«Мозес уже с нами! Виктор вернулся в Россию и продолжает восстановление от травмы в Москве. С возвращением», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале «Спартака».

В текущем сезоне Виктор Мозес принял участие лишь в четырех матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота грозненского «Ахмата» и «Краснодара».

За «Спартак» Мозес выступает с 15 октября 2020 года после перехода из лондонского «Челси» на правах аренды. 1 июля 2021 года московский клуб выкупил нигерийского латераля за 5 миллионов евро.