Ярославль, 2 ноября, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Ярославское региональное отделение партии «Единая Россия» выбрало кандидата в мэры Ярославля. Об этом сообщает пресс-служба партии.

vk.com/id712 242 553 Артём Молчанов

«Президиум регионального политсовета «Единой России» поддержал кандидатуру Артема Молчанова на должность мэра города Ярославля. Такое решение единогласно было принято сегодня», — сообщили в партии.

Напомним, выборы мэра областной столицы состоятся 7 ноября. На пост главы Ярославля претендует 7 человек. У «Единой России» в муниципалитете 34 голоса из 38, так что вопрос с исходом голосования можно считать решенным.